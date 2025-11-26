Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
Fatih Altaylı’ya cumhurbaşkanını tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ve Altaylı'nın tutukluğunun devamına karar verildi.
YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 22 Haziran 2025’ten bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) Silivri’de ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Davada kararını açıklayan mahkeme, Altaylı’nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.