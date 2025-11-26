Başkan Barzani'nin talimatıyla siyasi güçlerin pozisyonlarının birleştirilmesi için bir komite kuruldu

KDP komitesi, siyasi güçleri birleştirmek amacıyla ziyaretlerde bulunacak

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani'nin talimatı üzerine, siyasi güçlerin pozisyonlarını birleştirmek amacıyla bir komite kuruldu.

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi medya, Başkan Barzani'nin talimatı, seçime katılan siyasi güçlerin pozisyonlarını birleştirmek üzere üst düzey bir komite kuruldu.

Aynı kaynağa göre Hoşyar Zebari, Dr. Piştiwan Sadık ve Ali Hüseyin'den oluşan komitenin siyasi partileri ziyaret etmesi planlanıyor.

İlk ziyaretlerini bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gerçekleştiren komite, Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu) yetkilileriyle siyasi güçler ve partiler arasındaki koordinasyonu ele aldı.

Ziyaret kapsamında ayrıca Irak'taki olaylar, gelişmeler ve siyasi süreç konusunda ortak bir mutabakat yaratma çalışmaları görüşüldü.