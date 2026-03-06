Londra- İran'a casusluk yaptıkları gerekçesiyle 4 kişiye gözaltı

38 dakika önce

İngiliz polisi, Londra’daki Yahudi toplumuna ait bazı mekanları ve önemli isimleri takip ederek İran adına casusluk yaptıkları şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

İngiliz polisi tarafından 6 Mart 2026 Cuma günü yapılan açıklamada, yürütülen titiz soruşturma neticesinde Londra’nın kuzeyindeki Barnet bölgesi ile Watford kasabasında 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Polisin verdiği bilgilere göre zanlılardan biri İran vatandaşıyken, diğer üçü İngiltere-İran çifte vatandaşlığına sahip.

Yaşları 22 ile 55 arasında değişen zanlıların yanı sıra, aynı operasyon kapsamında zanlılara yardım ettikleri şüphesiyle 6 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

Londra Metropoliten Polisi Komiseri Helen Flanagan, bu operasyonun şüpheli faaliyetlere yönelik uzun süredir devam eden bir soruşturmanın parçası olduğunu söyledi.

İngiliz istihbarat servisleri ve milletvekilleri, uzun süredir İran’ın İngiltere’nin ulusal güvenliğine yönelik artan tehditleri konusunda uyarılarda bulunuyordu. Benzer bir şekilde Avustralya da kendi ülkesindeki Yahudi karşıtı saldırıların arkasında Tahran yönetiminin olduğunu iddia etmişti.

Bu gelişme, Batılı ülkeler ile İran arasındaki gerilimin en üst seviyeye çıktığı ve bölgesel çatışmaların küresel boyuta taşındığı bir dönemde yaşanması açısından dikkat çekiyor.