Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İran'ı ziyaret edecek

1 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, yarın İran'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmelerde İsrail'in saldırıları, Gazze'de ateşkesin korunması, Suriye'de istikrar gibi pek çok küresel ve bölgesel başlık masaya yatırılacak.



AA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bakan Fidan'ın yarın İran'da mevkidaşı Abbas Erakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Fidan’ın İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) çatısı altında ikili ilişkilerin kurumsal yapısını daha da işlevsel hale getirme olanaklarını ele alması, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğinde YDİK'nin müteakip dokuzuncu toplantısının hazırlıklarını gözden geçirmesi, güvenlik ve terörle mücadele konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Ulaştırma ve bağlantısallık meseleleri ile sınır ticaret merkezlerinin altyapı ve inşa çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik çabaları ele alması planlanan Fidan'ın, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak gayretlerin artırılması ihtiyacına işaret etmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ile İran arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürmesinin önemini vurgulaması, Türkiye'nin, İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl çözüm bulunmasını desteklediğini dile getirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca, İsrail’in tutumunun bölgede istikrarın tesisine engel olduğunu vurgulaması, Suriye'nin istikrarının tüm bölgenin güvenliği açısından taşıdığı önemi ve bölgesel sahiplenme ilkesini gündeme taşıması, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Gazze'ye ilişkin son kararı, mevcut ateşkesin muhafazası ve Gazze'nin yeniden imarı konusunda istişarelerde bulunması bekleniyor.

Görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesinin esas olduğunu ifade etmesi beklenen Fidan'ın, Güney Kafkasya'da huzur ve istikrarın muhafazası için ortaya konan çabaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetmesi, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde tırmanan ihtilafın yatıştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.