Şivan Perwer: Barış sürecinin başarıya ulaşması için Başkan Barzani'nin katılımına ihtiyaç var

8 saat önce

Ünlü Kürt şarkıcı Şivan Perwer, Başkan Barzani'nin barış sürecinin başarısında aktif rol oynaması gerektiğini belirterek, "Başkan Barzani, Kürdistan'ın dört parçasında barış ve özgürlüğün sembolüdür." dedi.

Sanatçı Şivan Perwer, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Başkan Barzani'nin barışçıl ve sadık bir kişi olduğunu işaret ederek, Barzani'nin Kürdistan'ın dört parçasında barış ve özgürlüğün sembolü olduğunu söyledi.

Başkan Barzani'nin, yaşadığı sürece kardeş kavgasına bir daha izin vermeyeceğini ve Kürtler arasında barış olması gerektiğini defalarca söylediğini vurgulayan Perwer, barış sürecinin başarılı olması için Başkan Barzani'nin sürece katılması ve aktif rol oynaması gerektiğini ifade etti.