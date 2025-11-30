Mesrur ​​Barzani: Düşmanlar Kürdistan'ın ilerlemesini istemiyor

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, önümüzdeki birkaç saat içinde gaz üretiminin yeniden başlayacağını ve elektrik hizmetinin normalleşeceğini duyurdu.

Mesrur Barzani, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü yayımladığı bir mesajda, hazırlıkların tamamlanmasının ve Dana Gas ile anlaşmaya varılmasının ardından üretim sürecinin yeniden başladığını ve elektrik hizmetinin normale döneceğini belirtti.

Başbakan Barzani, 11. saldırının ardından hala çalışmalarına devam etmekte ısrar eden şirket yönetimi ve çalışanlarının kararlılığını övdü.

Mesrur Barzani, mesajının bir diğer bölümünde, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile birlikte, terör saldırısının faillerinin, hangi grup ve partiden olursa olsun adalete teslim edilmesi için mücadele ettiklerini açıkladı.

Başbakan ​​Barzani, yasa dışı silahlı grupların ülkenin ekonomik altyapısını hedef almaya devam etmesi halinde Irak'ın yabancı yatırım çekemeyeceği konusunda uyardı.

Düşmanların Kürdistan'ın ilerlemesini istemediğine ve karanlığı geri getirmek istediğine işaret eden Mesrur Barzani, hükümetin halkı ve ekonomik altyapıyı korumak için uluslararası ortaklarla birlikte çalıştığını ve bu saldırıların refah hamlesini durduramayacağını söyledi.

Son olarak Mesrur ​​Barzani, Doğal Kaynaklar, Elektrik Bakanlığı teknik ekiplerini ve güvenlik güçlerini tebrik ederek, Kürdistan halkına, zorlukların üstesinden gelinmesi için hükümetlerine destek olmaları çağrısında bulundu.