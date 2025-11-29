Şırnak Belediye Başkanı: Başkan Barzani'nin ziyareti kardeşliği güçlendirmeye yönelik bir adım

3 saat önce

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kürt-Türk kardeşliğinin önemine vurgu yaparak Başkan Mesud Barzani'nin ziyaretinin bu kardeşliği güçlendirme yönünde atılmış pratik bir adım olduğunu belirtti.

Mehmet Yarka, bugün (29 Kasım 2025 Cumartesi günü) Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldı.

Burada konuşan Şırnak Belediye Başkanı Yarka, konuşmasının başında, Başkan Barzani ve beraberindeki heyeti selamlayarak, parlamentosu seçimlerindeki zaferlerinden dolayı tebrik etti.

Şırnak Belediye Başkanı, Başkan Barzani'nin sempozyuma katılımını överek, "Sayın Başkan Barzani'nin katılımı, ilişkilerimizi güçlendirmek için bir kardeşlik sembolüdür." dedi.

Bölgenin medeniyetin beşiği ve peygamberlerin yurdu olarak bilindiğini belirten Yarka, "Binlerce yıldır Kürtler ve Türkler, Cudi Dağı çevresinde, bu topraklarda birlikte yaşamaktadırlar. Bu kardeşliği sadece geçmişin bir hatırası olarak değil, aynı zamanda bir güç ve geleceğe yönelik bir yol haritası olarak geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Siyasi durum ve barış çabalarına da değinen Şırnak Belediye Başkanı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri bizim için bir yol haritasıdır; bu topraklar kardeşliğin ve birliğin toprağıdır." ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sempozyumun Türkiye ve bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesi için bir başlangıç ​​noktası ve hayırlara vesile olmasını diledi.