Partisinin İmralı’ya üye göndermemesine tepki gösteren CHP’li Canan Demir'den istifa

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İmralı’ya üye göndermemesine tepki gösteren Canan Demir, CHP'den istifa etti.

MA'nın haberine göre bugün (29 Kasım 2025 Cumartesi günü) CHP Diyarbakır il binası önünde açıklama yapan Canan Demir, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Demir, CHP’nin İmralı Adası'na heyet göndermeme kararını, “Türkiye’nin en köklü sorunlarından biri olan Kürt meselesinde tarihsel bir fırsatsızlığın yeniden üretildiğinin göstergesi” olarak değerlendirdi.

CHP'li Canan Demir, şunları söyledi:

“CHP’de bulunma nedenim; partinin değişmekte olduğu, daha sol, daha sosyalist ve özellikle Kürt halkına yönelik tarihsel mesafesini geride bırakma iradesi taşıdığına dair inancımdı” diyen Canan Demir, ancak bu kararın, beklentisinin bir yanılgı olduğunu gösterdiğini belirtti. Canan Demir, konuşmasına şöyle devam etti: “Kürtleri yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan, demokratik çözümü hedeflemeyen bir partide siyaset yapmayı ahlaki ve politik olarak mümkün görmüyorum. CHP’den istifa ediyorum. Barışın, eşitliğin ve demokratik siyasetin yanında durmaya devam edeceğimi kamuoyuna duyururum.”

TBMM Başkanlığı; 21 Kasım'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmıştı.

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanılmıştı.

Oylamaya katılmayan CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurmuştu. CHP'nin ardından bir değerlendirme yapan Yeni Yol grubu da İmralı heyetine üye vermeyeceklerini ilan etmişti.