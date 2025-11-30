Başkan Barzani, Melaye Ciziri'nin mezarını ziyaret etti

9 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kırmızı Medrese'de büyük Kürt alim ve şair Melaye Ciziri'nin türbesini ziyaret etti.

Mesud Barzani, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldı.

Sempozyumun ardından Kırmızı Medrese'de Melaye Ciziri'nin türbesini ziyaret etti.

Ziyaret, barış süreci için tarihi bir adım ve teşvik olarak nitelendirildi.

Başkan Barzani'nin Cizre ziyareti büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkan Barzani'ye eşlik eden Erbil Valisi Umid Xoşnaw, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Cizre halkının sıcak karşılamasının, oradaki Kürtlerin Başkan Barzani'ye duydukları derin sevginin kanıtı olduğunu söyledi.

Duhok Valisi Ali Tatar ise ziyareti Cizre halkı için tarihi bir gün olarak nitelendirerek, "Melaye Ciziri'nin eğitim gördüğü ve yaşadığı medreseyi ziyaret etmek, önemli bir kültürel ve ulusal mesajdır." dedi.

Vali Tatar, bu ziyaretin Türkiye'de barış sürecinin devam ettiği bir dönemde gerçekleştiğini ve Başkan Barzani'nin bu dönemde orada bulunmasının, sürecin başarısı ve barışın pekiştirilmesi için güçlü bir destek ve teşvik olacağını vurguladı.