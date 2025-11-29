Şırnak Valisi: Kor Mor'da halkların refahı, birliği ve kardeşliği hedef alındı

1 saat önce

Şırnak Valisi Birol Ekici, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınayarak, "Kor Mor'da halkların refahı, birliği ve kardeşliği hedef alındı." dedi.

Vali Ekici, bugün (29 Kasım 2025 Cumartesi günü) Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldı.

Burada konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Başkan Mesud Barzani'yi selamlayarak, "Kendim ve şehrimizin insanları adına, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu sempozyum, ünlü şair Melaye Ciziri'nin görüşlerini ve yüksek ahlakını tartışmak için bir fırsattır." diye konuştu.

Ekici, Kürt, Türk ve Arapların binlerce yıldır bir arada yaşadığını ve bu kardeşliğin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, ayrıca 26 Kasım'da Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırıyı kınayarak, söz konusu saldırının halkların refahı, birliği ve kardeşliğinı hedef aldığını ifade etti.

Ekici, son olarak sempozyumun bölgedeki ilişkilerin daha da güçlenmesine ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.