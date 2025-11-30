Başkan Barzani: Zaho benim kalbim ve ruhumdur

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Zaho Uluslararası Kitap Fuarı'nda, "Zaho kalbim ve ruhumdur." dedi.

Başkan Barzani, bugün (30 Kasım 2025 Pazar günü) Zaho'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı.

Mesud Barzani, açılışın ardından fuar alanındaki standları gezerek incelemelerde bulundu.

Burada konuşma yapan Başkan Barzani, Zaho şehrini ziyaret etmekten ve fuarı açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Barzani, "Dün Cezire'de, bugün Zaho'da yaşadığımız bu mutlu günler için Allah'a şükrediyorum. Allah hepimize mutluluk versin." dedi.

Zaho'nun sanatın, kültürün, Kürtlüğün ve Peşmerge'nin merkezi olmasını temenni eden Başkan Barzani, "Daha önce Zaho'nun kalbim olduğunu söylemiştim, ama bu sefer Zaho'nun kalbim ve ruhum olduğunu söylüyorum." sözlerini sarf etti.

Son olarak Başkan Barzani, fuarı düzenleyenleri tebrik ederek başarılar diledi.