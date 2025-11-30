TÜİK: Ekim ayında Irak'a ihracat 1 milyar doları aştı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında Irak'a yapılan ihracatın 1 milyar 210 milyon dolar olduğunu bildirdi.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre ihracat 2025 yılı ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak, 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 3 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 423 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 409 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 210 milyon dolar ile Irak, 1 milyon 152 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.