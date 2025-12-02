Irak'ın gelirinin yüzde 80'i maaşlara gidiyor

6 saat önce

Irak’ın toplam yıllık gelirinin yaklaşık 80 trilyon dinarının çalışanların maaşlarına, emeklilere ve sosyal güvenlik ağına harcandığı iddia edildi.

Ekonomist Haydar Şeyh, Irak'ın petrol ve petrol dışı gelirlerine ilişkin basına konuştu.

Haydar Şeyh, Irak'ın son 10 ayda ham petrol ihracat gelirinin 89 trilyon dinar olduğunu, yıl sonuna kadar bu rakamın 105 trilyon dinara yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Petrol dışı gelirlerin de yıl sonuna kadar 13 trilyon dinara ulaşacağını kaydeden Haydar Şeyh, "Toplam yıllık gelirin yaklaşık 80 trilyon dinarı memur maaşlarına, emeklilere ve sosyal güvenlik ağına harcanırken, geri kalanı genel devlet harcamalarına gidiyor.” dedi.

“Mali açığın 30 trilyon dinar olduğu tahmin ediliyor.” diyen Iraklı ekonomist, “Sebebi ise cari harcamaların büyüklüğü ve hükümetin bütçe takviminin henüz onaylanmamış olması nedeniyle başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlığın alacaklarını ödeyememesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Irak uzun süredir gelirlerinin yüzde 90'ını petrol gelirlerinden elde ediyor. Bu durum, petrol fiyatları düştüğünde ülkenin mali sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Hükümet son yıllarda bir gelir çeşitlendirme planı açıklasa da bu plan sınırlı ve kamu harcamalarını karşılamaya yetmiyor.