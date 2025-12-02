Karadeniz'de bir saldırı daha: Gürcistan'dan Rusya'ya giden gemi vuruldu

5 saat önce

Rusya’dan Gürcistan’a seyir halinde olan bir ticari geminin Karadeniz'de saldırıya uğradığı bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Karadeniz açıklarında geçen hafta da VIRAT ve KAIROS isimli gemiler saldırıya uğramıştı.

Ukrayna medyasında çıkan haberlerde saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanmasının ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonucu olduğu öne sürüldü.

Konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, insansız deniz araçlarıyla gemilere saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti.

Kyiv Post'ta konuşan Ukraynalı yetkililer gemiyi vurduklarını doğruladı.

Ukrayna kanadı ayrıca söz konusu gemilerin yakıt yüklemek için Rusya'nın Novorossiysk kentine doğru yola çıkmak üzere olduklarını bildirdi.

Kiev son olarak gemileri vuran droneların insansız deniz aracı olan “Seababy” ile hedef alındığını ve yine bu gemilerin Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filolara ait olduğunu iddia etti.