Mesrur Barzani ve Hollanda Başbakanı ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile Suriye'deki askeri gelişmeler ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bulunduğu Davos'ta, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldiği belirtildi.

İkili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, Başbakan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Hükümetinin güçlü bir ekonomik altyapı inşa etme yönündeki reformlarına dikkat çekerek, özellikle tarım alanındaki destek ve yardımlarından dolayı Hollanda’ya teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesinin ise Suriye'deki askeri gelişmeler olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Taraflar, yaşanan çatışma ve gerginliklerden duydukları endişeyi dile getirerek, çatışmaların sonlandırılması, barış ve istikrarın korunması, Kürt halkının ve Suriye'deki tüm bileşenlerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi." ifadelerine yer verildi.