Başkan Barzani ve Vatikan Başbakanı, Suriye ve bölgedeki durumu ele aldı

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Vatikan Başbakanı Pietro Parolin, Suriye ve bölgedeki durumu ele aldı.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin, Vatikan ziyareti kapsamında 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) Vatikan Başbakanı Pietro Parolin ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Vatikan Başbakanı'nın görüşmede Başkan Barzani'yi memnuniyetle karşıladığı ve Kürdistan ve Irak'ta birlikte yaşama kültürü, istikrar ve güvenliğin derinleştirilmesindeki rolünü takdir ettiği, bunun da Kürdistan ve Irak halkının barış içinde yaşamasına yol açtığı ifade edildi.

Irak ve bölgedeki siyasi durum ve son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca bölgenin, özellikle Suriye'nin geleceğine yönelik tehditler görüşüldü.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Vatikan arasındaki ilişkiler de ele alındı.