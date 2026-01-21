Mesrur Barzani ve Jonathan Powell'dan DAİŞ'in tehdidiyle mücadeleye vurgu

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, terörizmle ve DAİŞ teröristlerinin tehdidiyle mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

Mesrur Barzani, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Davos'ta İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı. Her iki taraf da Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine değinirken, terörizmle ve DAİŞ teröristlerinin tehdidiyle mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

Her iki taraf da Suriye'deki askeri çatışmanın sona erdirilmesi ve sorunların barış ve anlayış yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.