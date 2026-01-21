Sudani, Irak-Suriye sınırındaki durumu denetlemek üzere Kaim'e ulaştı

1 saat önce

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Muhammed Şiya Sudani, Enbar ve Ninova vilayetlerindeki sınır hatlarını koruyan askeri birliklerin hazırlık seviyesini yerinde denetlemek üzere bugün Irak-Suriye sınırındaki Kaim bölgesine bir saha ziyareti gerçekleştirdi.

Kaim bölgesine ulaşan Başbakan Sudani'nin ofisinden bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba) yapılan açıklamaya göre Genel Komutan, ziyareti kapsamında 7. Tümen Komutanlığı karargahında üst düzey bir güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Sınır Muhafızları Komutanı, Askeri İstihbarat Müdürü ve çok sayıda saha komutanı katıldı.

Toplantıda Sudani, üst düzey komutanlar tarafından sunulan raporları ve brifingleri dinledi.

Sunumlarda; Irak-Suriye sınır güvenliğine yönelik tedbirler, sahadaki mevcut zorluklar ve güvenlik güçlerinin olası her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik yüksek askeri kapasitesi ve hazırlık durumu detaylandırıldı.

Muhammed Şiya Sudani toplantıda, tüm askeri ve güvenlik birimlerinin çabalarını kesintisiz sürdürmesinin önemine vurgu yaparak, büyük zaferlere imza atarak Irak'ın tamamında istikrarın tesis edilmesini sağlayan Silahlı Kuvvetlerin kapasitesine olan tam güvenini yineledi.