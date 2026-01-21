Suriye-Irak sınırında şiddetli patlama: Ölü ve yaralı var

27 dakika önce

Suriye-Irak sınırındaki Yaarubiye kasabasında şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtilirken, olayda çok sayıda silahlı unsurun hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Müdürü Rami Abdurrahman, bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Haseke’nin doğu kırsalındaki Yaarubiye kasabasında bulunan bir mühimmat deposunda patlama yaşandığını söyledi.

Suriye Arap Ordusu’na bağlı silahlı unsurların patlama sırasında olay yerinde bulunduğunu kaydeden Abdurrahman, söz konusu grupların saflarında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

Rami Abdurrahman, patlamanın yaşandığı depoya son zamanlarda büyük miktarda silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldığını, bu durumun söz konusu silahlı grupların Yaarubiye çevresindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mevzilerine yönelik saldırılarını artırdığı bir döneme denk geldiğini ifade etti.

Suriye-Irak sınırında güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğu ve karşıt taraflar arasındaki çatışmalar nedeniyle gerilimin tırmandığı bir süreçte meydana gelen ve büyük maddi hasara yol açan patlama, bölgedeki insani ve güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi riskini beraberinde getirdi.