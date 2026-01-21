Başkan Barzani ve Papa görüşmesinin detayları

14 dakika önce

Başkan Mesud Barzani ile Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo gerçekleştirdikleri görüşmede, barış ve istikrar mesajları verdi.

Barzani Ofisi’nden bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştüğü belirtildi.

Papa 14. Leo’nun Başkan Barzani’yi büyük bir nezaket ve sıcaklıkla karşıladığı kaydedilen açıklamaya göre taraflar, bu görüşmeyi bölge ve dünya gündemindeki önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunmak için bir fırsat olarak değerlendirerek, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede her iki liderin de dünyada barış ve istikrarın hakim olması, halkların yaşadığı acı ve trajedilerin son bulması temennisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin sonunda Papa 14. Leo ve Başkan Barzani’nin karşılıklı hediye takdiminde bulunduğu bilgisine de yer verildi.