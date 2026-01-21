Başkan Barzani Vatikan’da Papa 14. Leo ile görüştü

47 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürü ve Rojava’daki gelişmeleri görüştü.

İtalya’ya bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba günü) ziyarette bulunan Başkan Barzani, Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

Vatikan’da gerçekleşen görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nde etnik ve dini grupların barış içinde bir arada yaşaması, Rojava’ya yönelik saldırılar, Irak’taki durum ve genel olarak bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı.

Başkan Barzani’nin, İtalya’daki temasları kapsamında üst düzey İtalyan yetkililerle de bir dizi görüşme gerçekleştirmesi ve Kürdistan Bölgesi ile İtalya arasındaki ikili ilişkileri ele alması planlanıyor.