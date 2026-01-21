Başbakan Barzani ve Lübnan Başbakanı Suriye ve bölgedeki durumu görüştü

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile Irak ve bölgedeki genel durumu görüştü.

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos’ta bulunan Başbakan Barzani, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Lübnan Başbakanı Selam ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki genel durum ile son gelişmeler ve siyasi değişimler masaya yatırıldı.

Mesrur Barzani ile Nevaf Selam, Suriye’nin güvenlik ve istikrarının korunması, askeri çatışmaların sonlandırılması, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi ile Kürt halkının ve diğer tüm bileşenlerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.