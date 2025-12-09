ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan "Suriye'ye destek" mesajı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'nin geçiş sürecinde atılan adımları takdirle karşıladıklarını ve barışçıl bir Suriye için desteklerini vurguladı.

Bakan Rubio, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü ve “8 Aralık Suriye Hürriyet Günü” münasebetiyle, X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda, Suriye yönetimine ve halkına ABD olarak verdikleri desteği yineledi.

Rubio, "Bir yıl önce Suriye halkı tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bugün, Suriye Hükümeti ve halkının Suriye'nin geçiş sürecinde attığı önemli adımları ve uluslararası ortakların desteğini takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye halkının direncini saygıyla karşıladıklarını vurgulayan Rubio, Ahmed Şaraa yönetimine verdikleri desteğe ilişkin, "Azınlıkları da kapsayan, tüm komşularıyla barış içinde yaşayan, barışçıl ve müreffeh bir Suriye'ye desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri de yazılı bir açıklama yaparak Suriye devriminin birinci yıl dönümüne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve kıdemli üye Demokrat Jeanne Shaheen imzasıyla yapılan açıklamada, "Bugün, Suriye halkının Esed rejimini devirdiği ve 50 yılı aşkın süren acımasız otoriter yönetimi sona erdirdiği günün birinci yıl dönümü. Esed'in baskısına karşı Suriyelilerin gösterdiği güç ve direnç, Suriye halkı için daha iyi bir gelecek için koşulları yarattı. Bu olağanüstü başarı, bize özgürlüğün zulüm karşısında kazandığı zaferi hatırlatıyor ve Orta Doğu'da daha büyük bir barış için umut veriyor." ifadelerine yer verildi.

Senatörler ayrıca, Suriye Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına destek verdiklerini ve Suriye halkının refahı yönünde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan Suriye devrimi, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer muhalif grupların başlattığı son operasyonla 8 Aralık 2024'te zaferle sonuçlandı.

Muhalifler, 27 Kasım 2024'te başlattıkları operasyonun başında kuzeydeki Halep ve İdlib'te elde edilen ilerlemenin ardından Hama ve Humus vilayetlerine yönelerek başkente giden hattın büyük bölümünü kontrol altına aldı.

Humus'un el değiştirmesiyle birlikte rejim saflarında dağılmalar görüldü, birçok asker silah bırakarak muhaliflere teslim oldu ya da kaçtı. Halkın desteğini alan muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejimi çöktü.