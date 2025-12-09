Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail, bu yıl da dünyada en fazla gazeteci öldüren ülke

40 dakika önce

İsrail, Gazze Şeridi'nde süren soykırımla birlikte bu yıl da dünyada en fazla gazeteciyi öldüren ülke olarak kayıtlara geçti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 2025'te 29 Filistinli medya mensubu hayatını kaybetti. Bu da dünya genelinde yıl içinde öldürülen gazetecilerin yüzde 43'nünün İsrail saldırılarında öldürüldüğünü ortaya koyuyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), dünyada medya mensuplarına yönelik 2025'te düzenlenen saldırıların raporunu yayımladı. Buna göre dünyada bu yıl 67 gazeteci çeşitli saldırılarda yaşamını yitirirken, ölümlerin yarısına yakınından İsrail sorumlu.

Raporda, İsrail'in bu yıl da dünyada en fazla gazeteciyi öldüren ülke olarak kayıtlara geçtiğine işaret edilirken, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 220'den fazla gazeteciyi öldürdüğüne dikkati çekildi.

"Gazetecilerin en kötü düşmanı" olarak nitelenen İsrail'in son 3 yılda en fazla basın mensubu öldüren ülke olarak kayıtlara geçtiğinin altı çizildi.

Raporda İsrail hapishanelerinde 20 Filistinli gazetecinin de tutuklu olduğu da belirtildi.