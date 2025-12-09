Rusya: Ukrayna saldırısında Çeboksarı kentinde 14 kişi yaralandı

3 saat önce

Ukrayna'nın başkent Çeboksarı şehrine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Vladimir Stepanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Çeboksarı'ya İHA'larla saldırı düzenlediğini söyledi.

Olay yerinde ilgili servislerin çalışmalar yaptığını aktaran Stepanov, "İHA saldırısı sonucu Çeboksarı'da bazı evler hasar gördü, bir çocuk dahil 14 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Mağdurlar için geçici konaklama merkezi oluşturuldu." dedi.

Çuvaşistan Başbakanı Sergey Artamonov da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Çeboksarı'da İHA saldırısı sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla acil durum ilan edileceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu duyuruldu.