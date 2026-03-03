Amman'daki ABD Büyükelçiliği tamamen tahliye edildi

8 saat önce

ABD'nin Ürdün’ün başkenti Amman’daki büyükelçiliği, acil bir bildiriyle olağanüstü hal ilan ederek tüm personelini binadan tahliye etti.

Büyükelçilik, 2 Mart 2026 Pazartesi günü yayımladığı açıklamasında, "Sıkı bir ihtiyati tedbir ve yüksek güvenlik hassasiyeti nedeniyle, tüm büyükelçilik personeli geçici olarak büyükelçilik yerleşkesinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin acilen boşaltılması kararının, elçiliğe yönelik bir tehdit ile bağlantılı olduğu belirtildi; ancak tehdidin türü ve mahiyeti hakkında daha fazla detaya yer verilmedi.

ABD'nin Ürdün Büyükelçiliğini boşaltması, bölgedeki gerilimin ve karmaşanın arttığı bir döneme denk geldi. Özellikle dün Bağdat’ta yaşanan ve ABD Büyükelçiliğine girme girişimlerinin görüldüğü çatışmalar ile İsrail ve bölgedeki gruplar arasındaki tırmanan gerilim bu duruma zemin hazırladı.

ABD güvenlik protokollerine göre diplomatik temsilciliklere yönelik ciddi bir tehdit oluştuğunda, güvenlik teyidi sağlanana kadar tüm hizmetler durdurulur ve personel güvenli bir bölgeye nakledilir.