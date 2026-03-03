YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi

6 saat önce

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin nüfus verilerine dayanarak her seçim bölgesinin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2025 yılı nüfus verileri esas alınarak 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

YSK tarafından yapılan açıklamada, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu uyarınca, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 31 Aralık 2025 tarihli verilerinin baz alındığı belirtildi.

Kanun gereği, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasını takip eden 6 ay içinde seçim çevrelerinin güncellenmesi gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte milletvekili sayısı yüksek olan iller birden fazla seçim çevresine bölündü. Yapılan tespitte şu veriler öne çıktı:

İstanbul: 96 milletvekili ile 3 seçim çevresi.

Ankara: 37 milletvekili ile 3 seçim çevresi.

İzmir: 28 milletvekili ile 2 seçim çevresi.

Bursa: 21 milletvekili ile 2 seçim çevresi.

YSK’nın kriterlerine göre milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller tek bir seçim çevresi sayılırken, vekil sayısı 19 ile 35 arasında olan iller iki, 36 ve üzerinde olan iller ise üç seçim çevresine ayrılıyor.

Bu güncelleme, olası bir genel seçimde illerin temsil gücünü ve sandık kotasını doğrudan etkileyecek.

Kürt illeri dahil illerin milletvekili sayıları şu şekilde:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 18, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gazi antep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.