Netanyahu: İran 12 günlük savaştan ders çıkarmadı

7 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik askeri saldırılarının, Tahran'ın yer altı nükleer tesislerinin tamamlanmasını engellemek için kaçınılmaz ve gerekli bir adım olduğunu belirterek, bu adımın şimdi atılmaması durumunda İran'ın birkaç ay içinde yok edilmesi imkansız bir nükleer altyapıya sahip olacağını savundu.

Binyamin Netanyahu, 3 Mart 2026 Salı günü "Fox News" kanalına verdiği yeni bir röportajda, Tahran'ın nükleer ve balistik füze programlarını korumak için çok dayanıklı yer altı sığınakları inşa etmeye başladığını söyledi.

Netanyahu, bu yeni tesislerin her türlü hava veya füze saldırısına karşı korunaklı hale gelmesine sadece birkaç ay kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eğer şimdi bu üslere karşı askeri bir karar almasaydık, gelecekte herhangi bir adım atmak imkansız olacaktı; çünkü zaman bizim değil, Tahran'ın lehine işliyordu."

Saldırıların başlama nedeni hakkında kararını savunan Netanyahu, bunun İsrail'i korumak için yapılmış önleyici bir hamle olduğunu vurguladı.

"Eğer biz saldırmasaydık, kuşkusuz onlar bize saldıracaktı." diyen Netanyahu, Tahran yetkililerini eleştirerek, 12 gün süren savaştan ders çıkarmadıklarını ve tehditlerine devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmasının bir başka bölümünde çatışmaların geleceğine değinen Netanyahu, ülkesinin İran ile uzun vadeli ve sonu gelmez bir savaş başlatmak istemediği konusunda güvence vererek, İsrail'in bu savaşı en kısa sürede sona erdirmek için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Tahran'daki rejimin değiştirilmesi meselesiyle ilgili olarak ise Netanyahu, İran'daki iktidarı değiştirme kararını o ülkenin halkına bıraktıklarını söyledi.