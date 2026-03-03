ABD ve İran arasındaki çatışmalar sürüyor

6 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik hava harekatının ilk 48 saatinde 1250 hedefin imha edildiğini duyurdu. Bu açıklamaya eş zamanlı olarak İran Devrim Muhafızları, Bahreyn’deki kritik ABD hava üssünü hedef aldığını açıkladı.

İran ile ABD arasındaki çatışmaların merkezi bu kez Bahreyn oldu. İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Devrim Muhafızları Ordusu "Sadık Vaat 4" operasyonunun 14. dalgası kapsamında, Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesinde bulunan ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasını vurdu.

Saldırıda 20 insansız hava aracı (İHA) ve 3 balistik füzenin kullanıldığı belirtildi. Operasyon sırasında Bahreyn genelinde sirenler çalarken, hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi.

Bahreyn makamları, saldırı sonrası hasar durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İran’ın saldırılarına karşılık ABD cephesinden gelen veriler, operasyonun boyutunun ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi. CENTCOM, 2 Mart 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran genelinde başlatılan hava harekatının bilançosunu paylaştı.

Sadece ilk gün 1000 noktanın vurulduğu belirtilen açıklamada, 48 saat içinde toplam 1250 hedefin imha edildiği bildirildi.

F/A-18 savaş uçaklarının gece gündüz sortileriyle destek verdiği operasyonda vurulan hedefler arasında şunlar yer aldı:

- Askeri komuta merkezleri ve üsler.

- Balistik füze fırlatma rampaları.

- Anti-gemi füze mevzileri.

- İran Deniz Kuvvetleri’ne ait stratejik gemi ve denizaltılar.

CENTCOM’un açıklamasındaki en çarpıcı detay ise deniz gücüne yönelik oldu. ABD ordusu, "İran rejiminin iki gün önce Umman Körfezi'nde 11 gemisi bulunuyordu; ancak bugün bunlardan eser kalmadı" ifadelerini kullanarak, İran’ın bölgedeki deniz varlığının sıfırlandığını iddia etti.

ABD yetkilileri, İran’ın bölgedeki sivil ve askeri hedeflere yönelik balistik füze saldırılarını sürdürdüğünü, ancak Washington’un bu tehdidi ortadan kaldırmakta kararlı olduğunu vurguladı. Açıklama, küresel ekonomiye atıfta bulunarak şu sözlerle noktalandı:

"Deniz trafiği özgürlüğü, 80 yıldır küresel ekonominin temel direğidir; ABD güçleri bu özgürlüğü ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edecektir."