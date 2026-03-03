Rubio: Hedefimiz zorla rejim değişikliği yapmak değil

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran yönetimine yönelik sert bir uyarıda bulunarak, en kapsamlı saldırıların henüz başlamadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Rubio, 2 Mart 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamalarda, devam eden askeri operasyonların henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, "ABD ordusunun en ağır darbeleri henüz indirilmedi; bir sonraki aşama çok daha cezalandırıcı ve şiddetli olacak." dedi.

Belirlenmiş hedeflere ulaşana dek operasyonun süreceğini kaydeden Rubio, "Bu operasyon tamamlandığında, dünya çok daha güvenli bir yer haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Rubio, İsrail’in saldırı planlarına dair istihbarat almaları üzerine ABD’nin erken bir inisiyatif alarak İran’a yönelik operasyon kararı aldığını açıkladı. Operasyonun aciliyetine değinen Bakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu operasyonun yapılması kaçınılmazdı. Eğer bir buçuk yıl daha beklenseydi, İran dokunulmazlık hattına ulaşacaktı. Elindeki kısa menzilli füze ve drone stokları öyle bir seviyeye gelecekti ki, hiç kimse karşılık veremeyecek ve tüm dünya İran tarafından rehin alınabilecekti."

İran’ın askeri kapasitesine dair veriler paylaşan Rubio, Tahran’ın ayda 100’den fazla füze ürettiğini, buna karşılık savunma füzelerinin üretim kapasitesinin ayda sadece 6-7 adetle sınırlı kaldığını belirterek bu asimetrik tehdide dikkat çekti.

Operasyonun nihai amacına açıklık getiren Rubio, öncelikli görevlerinin İran’ın balistik füze kapasitesini, üretim tesislerini ve küresel deniz trafiğine tehdit oluşturan deniz gücünü ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

İran’ın geleceğiyle ilgili olarak ise Rubio, "İran halkının bu hükümeti devirerek ülkeleri için yeni bir gelecek inşa etmelerinden memnuniyet duyarız; ancak bu askeri operasyonun tek odak noktası İran’ın füze ve deniz gücünü etkisiz hale getirmektir." dedi.

Saldırıların bölgesel istikrar için kritik bir adım olduğunu savunan Dışişleri Bakanı, ABD’nin hiçbir şekilde okulları hedef almadığını vurgularken, İran’ın havalimanlarına ve sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına karşı da sessiz kalmayacakları uyarısında bulundu.