Başbakan Barzani, İran Büyükelçisi ile yeni Irak Hükümetinin kurulmasını görüştü

48 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Sadık, Irak'ta Parlamento seçimlerinin ardından yaşanan genel durumu görüştü.

Başbakan Mesrur Barzani, 14 Aralık 2025 Pazar günü (bugün), İran'ın Bağdat Büyükelçisi Sadık’ı kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi, Parlamento seçimlerinin ardından Irak'taki genel durum ve Irak siyasi partileri arasında yeni bir kabine kurma görüşmeleri ele alındı.

Görüşmelerin bir diğer bölümünde ise Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ilişkilerin, özellikle ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda geliştirilmesine vurgu yapıldı.