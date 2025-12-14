Washington ve Kiev heyetleri Ukrayna barış görüşmeleri için Almanya'da

28 dakika önce

ABD ile Ukrayna'dan üst düzey heyetlerin, barış planı önerisini ele almak üzere Berlin'de bir araya geldikleri bildirildi.

Alman Haber Ajansına göre (DPA) ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, sabah saatlerinde Almanya’nın başkenti Berlin'in merkezindeki otele giriş yaptı.

Ukraynalı heyet, Başbakan Friedrich Merz'in dışişleri ve güvenlik politikası danışmanı Günter Sautter tarafından Başbakanlıkta karşılandı.

Sautter ve Ukraynalı ekip, görüşmek üzere ABD heyetinin bulunduğu otele gitti. ABD ordusunda görevli General Alexus Grynkewich de Berlin'e ulaştı.

Bilgilere göre Grynkewich, Trump'ın barış girişimleri kapsamında ABD'li müzakerecilere askeri danışmanlık yapmak üzere görüşmelerde yer alıyor.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmelere sonradan katılması bekleniyor.

Zelenskiy'nin yarın Berlin'de Şansölye Merz ve diğer Avrupalı liderlerle de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Witkoff, ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Putin, müzakerelere açık olduğunu belirtmiş ancak Rusya'nın sahadaki stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu vurgulamıştı.