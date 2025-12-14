Kritik eşik aşıldı; Federal Mahkeme seçim sonuçlarını onayladı

2 saat önce

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, aylardır beklenen kararı vererek, Irak Parlamentosu altıncı dönem genel seçimlerinin nihai sonuçlarını onayladı.

Seçim Yargı Heyeti, 7 Aralık'ta Irak Parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarına ilişkin tüm itirazları karara bağlamış ve kararları Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna iletmişti.

Seçim Komisyonu da 8 Aralık'ta seçimlerin nihai sonuçlarını onaylanmak üzere Federal Yüksek Mahkemeye göndermişti.

Özel oylamanın 9 Kasım 2025 Pazar, genel oylamanın ise 11 Kasım 2025 Salı günü yapıldığı seçimlerde, Komisyon verilerine göre katılım oranı özel oylamada %82,42, genel oylamada ise %54,35 olarak kaydedilmişti.

Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Federal Mahkemenin onayıyla birlikte Irak Anayasasında belirtilen hükümler devreye girdi:

Meclis Toplantısı: Anayasanın 54. maddesi uyarınca, cumhurbaşkanı 15 gün içinde yeni Parlamento döneminin ilk toplantısının yapılabilmesi için bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlamak zorunda.

Meclis Başkanı Seçimi: İlk toplantıda yeni dönemin Meclis başkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi: Meclis başkanının seçilmesinden üç gün sonra Parlamento, yeni cmhurbaşkanını seçecek.

Hükümet Kurma Görevi: Yeni seçilen cumhurbaşkanı, hükümeti kurmak üzere başbakan adayını resmen görevlendirecek.

Bu kararla, Irak'ta aylardır süren seçim sonrası belirsizlik dönemi sona ererken, siyasi bloklar arasında yeni hükümet koalisyonu kurma müzakerelerinin hız kazanması bekleniyor.