Hamas: Kassam komutanı Saad İsrail saldırısında öldü

1 saat önce

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad’ın, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı açıklamada, "mücahid komutan" Raid Saad'ın (Ebu Muaz), İsrail saldırısında yanındaki kardeşleriyle "şehit olduğunu" belirtti.

"Filistin halkının, siyonist saldırganlık ve Gazze’de yürütülen soykırım nedeniyle bugün zor günlerden geçtiğini ve ağır bir acı yaşadığını” söyleyen Hayye, "İsrail'in kin ve suç dolu bombardımanlarının 70 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını ve bunların sonuncusunun da Kassam Tugayları komutanlarından Saad olduğunu” dile getirdi.

Hayye, Saad'ın "on yıllarca işgalcilerle mücadele ettiğini ve kararlılığının asla sarsılmadığını ve yılmaz bir savaşçı olduğunu" vurguladı.

Raid Saad, "El-Kassam Tugayları"nın en önde gelen tarihi liderlerinden biri ve hareketin askeri yapısında yirmi yılı aşkın bir süre boyunca kilit roller oynayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.