ABD ve Kürdistan Bölgesi’nden ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile ABD’nin Erbil Başkonsolos Vekilli Caitlin Piper, bölgesel istikrarın pekiştirilmesi ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konularındaki ortak çıkarları görüştü.

ABD Erbil Başkonsolosluğu tarafından yayımlanan bildiride, Caitlin Piper'ın, İçişleri Bakanı Ahmed'i Erbil'deki yeni konsolosluk binasında ağırladığı belirtildi.

Bölgesel istikrarı pekiştirme ve ekonomik bağları güçlendirme konusunda ortak çıkarları desteklemenin yollarının görüşüldüğü aktarıldı.

Reber Ahmed ile Caitlin Piper’ın görüşmenin ardından Amerikan mimarisi, mühendisliği ve inşaatının en iyi örneklerini sergileyen konsolosluk binasını gezdiği kaydedildi.

ABD’nin Erbil'deki yeni konsolosluk kompleksi, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigges'in katılımıyla düzenlenen özel bir törenle açılmıştı.