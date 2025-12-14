Şaraa'dan Trump’a terör saldırısı için taziye mesajı

2 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Palmira'daki saldırıda Amerikan askerlerinin vefatı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a taziye mesajı iletti.

Ahmed Şaraa, ülkede 13 Aralık'ta ABD askerlerini hedef alan terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre telgrafta Suriye’nin hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye’nin söz konusu olayı kınadığı ve ülkede güvenlik, barış ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

Suriye'nin Humus ili Tedmur (Palmira) ilçesinde tek başına hareket ettiği belirtilen bir DAİŞ mensubunun düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.