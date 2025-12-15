Çin Komünist Partisi'nden bir heyet Erbil'e geldi

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Jin Xin, başkent Erbil'de

3 saat önce

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nden üst düzey bir heyetin, Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle bir dizi görüşme yapması için başkent Erbil'e geldiği bildirildi.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erbil Valisi Umed Xoshnaw ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Dış İlişkiler Sorumlusu Hoşyar Siweyli, bugün (15 Aralık 2025 Pazartesi günü) Erbil Uluslararası Havalimanında Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Jin Xin başkanlığındaki Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) üst düzey bir heyeti karşıladı." denildi.

Konuk heyet, ziyaretlerinin gündemi ve amacı hakkında bilgi verirken, Çin'in Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı.

ÇKP heyetinin Kürdistan Bölgesi üst düzey yetkilileriyle bir dizi önemli görüşme yapması planlanıyor.