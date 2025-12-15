Başkan Barzani ve İran Büyükelçisi, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Muhammed Sadık, tüm alanlarda ortak çıkarlar temelinde ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Mesud Barzani, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) Pirmam'da İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Sadık'ı kabul etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki durum, Irak'taki siyasi durum ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler ele alınırken, tüm alanlarda ortak çıkarlar temelinde bu ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulanadı.