Netanyahu ve Barrack bir araya geldi: Gündem bölgesel barış

2 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bölgesel barış konusunu görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ikilinin 15 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü aktarıldı.

Görüşmeye Barrack ve Netanyahu'nun yanı sıra, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gil Reich, Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in de katıldığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntülere yer verilen paylaşımda, içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Barrack ise X platformunda yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı'yla yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik ve bölgesel barış ve istikrar konularını ele aldık." dedi.