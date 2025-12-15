Başkan Barzani, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti

1 saat önce

Çin Komünist Partisi (ÇKP), Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Irak Parlamento seçimlerindeki zaferi nedeniyle Başkan Mesud Barzani'yi tebrik etti.

Başkan Mesud Barzani, bugün (15 Aralık 2025 Pazartesi günü) Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) üst düzey bir heyeti kabul etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre konuk heyet, Çin Komünist Partisi adına Başkan Barzani'yi ve KDP'yi Irak Parlamento seçimlerindeki zaferlerinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin konumu ve uzun süredir devam eden Çin Komünist Partisi ile olan ilişkilerin önemi ele alındı.

Başkan Barzani, Çin halkına, medeniyetine ve tarihine duyduğu saygı dile getirerek, KDP ile Çin Komünist Partisi arasındaki ilişkilerin önemine değindi.

Görüşmede ayrıca Irak Parlamento seçimlerinin sonuçları, yeni federal hükümetin kurulması ve Irak'taki siyasi süreç de ele alındı.