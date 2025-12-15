Erdoğan: "AİHM kararlarına uyma oranımız Avrupa ülkelerinin çok çok üzerinde"

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, ayrıştırıcı söylemlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ayrıştırıcı söylemlere izin vermeyeceğiz

Birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Erdoğan, "Kimi zaman kadınları, kimi zaman alevi canlarımızı, kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam aksine birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz." dedi.

AİHM kararlarına uyma oranımız Avrupa Konseyine üye ülkelerin çok çok üzerinde

Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma oranının Avrupa Konseyine üye ülkelerin üzerinde olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "AİHM kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlını uygulamayan birçok ülke ile ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye dünyaya insan hakları dersi verdi

"Suriye'de Baas rejimi 13,5 yıl boyunca kimyasal saldırılardan işkenceye kadar, insan haklarına ilişkin ne kadar değer norm varsa hepsini ihlal etmiştir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplum ve kuruluşlar bu ihlallerin önüne geçememiş sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye, bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir."