Başbakan Barzani'den Rebaz Hamlan'a başsağlığı telefonu
kürdistan Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Rebaz Hamlan
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Rebaz Hamlan'a dayısının vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Mesrur Barzani, bugün (15 Aralık 2025 Pazartesi günü) dayısı vefat eden Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Rebaz Hamlan'ı telefonla aradı.
Dayısının vefatı dolayısıyla Hamlan'a taziye mesajını gönderen Başbakan Barzani, Allah'tan merhuma cennet mekan, ailesine de sabır diledi.