İmralı Heyeti, Ahmed Davutoğlu ile görüşecek

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmed Davutoğlu ile bir araya gelecek.

DEM Parti Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre İmralı Heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile bugün (12 Aralık) görüşecek.

Görüşmenin, Gelecek Partisi Genel Merkezinde yapılacağı kaydedildi.

PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşme, barış süreci kapsamında yaşanan gelişmeler ve bundan sonra atılacak adımların görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM Parti İmralı Heyetinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bugün yapacağı görüşme ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle başka bir tarihe ertelendi.