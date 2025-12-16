KDP ve KYB, Pirmam'da toplanacak

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri, yeni Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulmasını görüşmek üzere bir araya gelecek.

KDP ve KYB heyetlerinin 16 Aralık 2025 Salı günü (bugün), yeni Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulmasını görüşmek üzere toplanacak.

Edindiğimiz bilgilere göre toplantı, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 10’uncu Kabinesinin oluşturulmasına ilişkin görüşmeleri devam etmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Toplantının Pirmam’daki KDP Siyasi Bürosu’nda düzenlenmesi ve saat 11.00’de başlaması bekleniyor.

KDP müzakere heyetine Hoşyar Zebari, KYB müzakere heyetine ise Kubad Talabani başkanlık edecek.