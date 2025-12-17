Başkan Barzani: Kürdistan bayrağı halkımızın kutsal bir sembolüdür

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan bayrağının Kürdistan halkının kutsal bir sembolü olduğunu ve tüm Kürdistanlıların mesaj, hayal ve ideallerini taşıdığını belirtti.

Başkan Barzani, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kürdistan Bayrağı Günü vesilesiyle, sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Tüm Kürtlerin 17 Aralık Kürdistan Bayrağı Günü’nü kutlayan Başkan Barzani, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Kürdistan bayrağı, halkımızın kutsal bir sembolü; tüm Kürdistanlıların mesaj, hayal ve ideallerinin taşıyıcısıdır. Değerli Kürdistanlıların Bayrak Günü kutlu olsun."

Kürdistan Parlamentosu, 11 Kasım 1999 tarihli oturumunda 4 Sayılı Kürdistan Bölgesi Bayrak Yasası'nı kabul etti. Ardından Parlamento, 19 Haziran 2009 tarihinde aldığı 48 sayılı kararla, her yılın 17 Aralık gününü "Kürdistan Bayrağı Günü" olarak ilan etti.