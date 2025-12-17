4 saat önce

On binlerce İspanyol turist, bir spor projesi kapsamında Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edecek.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin İspanya Temsilcisi Darewan Haci Hamid, “İspanyol kurumlarıyla ilişkiler kurmak için iki yıldır süren çabalarımız sonuç verdi. Proje (Kürdistan'ı Ziyaret Et) stratejik adımlarımızdan biri olacak.” dedi.

Darewan Haci Hamid, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilciliği, spor, küreselleşme alanında ve Kürdistan Bölgesi'nin tanıtımında önemli bir adım daha attı. Bu proje sayesinde çok sayıda turist Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edecek.” diye ekledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin İspanya Temsilcisi, Kürdistan'ın adının ve bayrağının İspanyol stadyumlarının LED ekranlarında gösterildiğini ve Kürdistan bayrağının Guadalajara ile Barcelona arasındaki Kral Kupası maçında da görüldüğünü söyledi.