Kurtulmuş, komisyonda yer alan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi

3 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yer alan siyasi partilerin temsilcileriyle Mecliste bir araya geldi.

Toplantıya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdulhamit Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir ile Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı.

ANF'de yer alan habere göre görüşmede, siyasi partilerin komisyona sunduğu raporların yanı sıra, komisyon tarafından hazırlanması planlanan rapora ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.