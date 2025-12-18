Afrin'de Bayrak Günü kutlaması: ENKS ve PDK-S’den ortak etkinlik

1 saat önce

Rojava’nın Afrin kentinde, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye (PDK-S), Kürdistan Bayrağı Günü vesilesiyle ortak bir etkinlik düzenledi.

ENKS’ye bağlı Afrin Yerel Meclisi ile PDK-S, dün (17 Aralık) Kürdistan Bayrağı Günü'nü kutlamak amacıyla özel bir tören gerçekleştirdi.

"Kürt Bayrağı Kutsaldır" semineri

Afrin Yerel Meclisi binasında düzenlenen etkinlik kapsamında, "Kürt Bayrağı Kutsaldır" başlıklı bir seminer verildi.

Seminerde; Kürdistan bayrağının tarihi, ulusal mücadelenin farklı aşamalarındaki önemi ve Kürt halkının birliği ile kimliğinin sembolü olarak taşıdığı kutsiyet ele alındı.

Afrin bölgesinin içinden geçtiği zorlu koşullara ve "özel duruma" rağmen; ENKS temsilcileri, PDK-S üyeleri ve çok sayıda Afrinli vatandaş etkinliğe katılarak Kürdistan bayrağına olan bağlılıklarını sergiledi.