Kürt sporcu Valentina, Danimarka'da ders kitaplarına konu oldu

4 saat önce

Danimarka'da yaşayan 14 yaşındaki Kürt sporcu ve öğrenci Valentina Mahir Cemil'in başarı öyküsü, spordaki yeteneği ve eğitimdeki başarısı nedeniyle okul müfredatındaki ders kitaplarına girdi.

Aslen Rojava’nın (Batı Kürdistan) Afrin kentine bağlı Qoceman (Kocuman) köyünden olan Valentina, henüz iki aylıkken ailesiyle birlikte Danimarka'ya göç etti.

Ailesinin desteğiyle ulusal kimliğini korumayı başaran Valentina, 4 yaşında başladığı jimnastik kariyerinde bugüne kadar katıldığı 9 şampiyonada 7 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Spor ve eğitim hayatını başarılı bir şekilde dengeleyerek örnek bir öğrenci olan Valentina'nın bu disiplini, okul yönetiminin dikkatini çekti ve hikayesinin ders kitaplarında okutulmasına karar verildi.

Valentina, öğretmeninin kitapta kullanılacak görsellerle ilgili sorusuna, Kürt kökeniyle duyduğu gururu ifade ederek metnin yanına Kürdistan bayrağının konulmasını talep etti ve bu talebi kabul edildi.

Şu anda bir spor kulübünde çocuklara yardımcı antrenörlük de yapan Valentina'nın babası Mahir Cemil, Kurdistan24'e konuştu.

Baba Cemil, diasporada yaşayan bir aile olarak çocuklarına her zaman Kürdistan sevgisini ve Kürt dilini aşılamaya çalıştıklarını vurguladı.

Cemil, Avrupa'daki diğer Kürt ailelere de çağrıda bulunarak, "Çocuklarınızla evde Kürtçe konuşun ve onları her alanda destekleyin." dedi.