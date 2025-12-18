KDP Merkez Komitesi, Başkan Barzani başkanlığında toplanacak

39 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komitesi, gündemdeki birçok konuyu görüşmek üzere bugün bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.

KDP Merkez Komitesi’nin, bugün (18 Aralık 2025 Perşembe günü) Pirmam’da Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplanması planlanıyor.

KDP Süleymaniye Şubesi Başkanı Ari Hersin, K24’e verdiği demeçte, söz konusu toplantıda Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerinin kurulmasının ele alınacağını belirterek, KDP’nin 2025 yılındaki çalışmalarının da gözden geçirilip değerlendirileceğini söyledi.

Bu, altıncı dönem Parlamento seçimlerinin ardından KDP Merkez Komitesi'nin ilk toplantısı olacak.

Öte yandan KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri, 10. Kabine’nin kurulmasını görüşmek üzere 16 Aralık 2025 Salı günü, Pirmam’da bir araya gelmişti.

Toplantının ardından edindiğimiz bilgilere göre KDP Siyasi Bürosu'nda gerçekleşen görüşme olumlu bir atmosferde geçti. Taraflar, yakın bir tarihte yeniden bir araya gelme kararı aldı.

20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kürdistan Parlamento seçimlerinde KDP 39 sandalye kazanarak seçimin galibi olmuş, KYB ise 23 sandalye elde etmişti.